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Лига чемпионов ФИБА - 2 октября 2020

Баскетбол, Лига чемпионов ФИБА. Следите за матчем – на Eurosport.ru! 2 октября 2020 года в 00:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу и и как они играли друг с другом раньше. Баскетбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются и , а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Баскетбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

