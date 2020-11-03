Дижон - Нимбурк

Баскетбол, Лига чемпионов ФИБА. Следите за матчем Дижон – Нимбурк на Eurosport.ru! 3 ноября 2020 года в 20:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Дижон и Нимбурк и как они играли друг с другом раньше. Баскетбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Дижон и Нимбурк, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Баскетбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

