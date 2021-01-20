Цмоки-Минск - АЕК Афины

Баскетбол, Лига чемпионов ФИБА. Следите за матчем Цмоки-Минск – АЕК Афины на Eurosport.ru! 20 января 2021 года в 20:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Цмоки-Минск и АЕК Афины и как они играли друг с другом раньше. Баскетбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Цмоки-Минск и АЕК Афины, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Баскетбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

