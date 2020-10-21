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Pszczólka Start Lublin - Баскет Сарагоса

Лига чемпионов ФИБА - 21 октября 2020

Баскетбол, Лига чемпионов ФИБА. Следите за матчем Pszczólka Start Lublin – Баскет Сарагоса на Eurosport.ru! 21 октября 2020 года в 19:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Pszczólka Start Lublin и Баскет Сарагоса и как они играли друг с другом раньше. Баскетбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Pszczólka Start Lublin и Баскет Сарагоса, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Баскетбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

