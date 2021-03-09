Нимбурк
-
20:30
09.03.21
Tipsport Arena
Динамо Сассари
Лига чемпионов ФИБА • Группа L
Календарь
Перед матчем

Нимбурк - Динамо Сассари

Баскетбол, Лига чемпионов ФИБА. Следите за матчем Нимбурк – Динамо Сассари на Eurosport.ru! 9 марта 2021 года в 20:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Нимбурк и Динамо Сассари и как они играли друг с другом раньше. Баскетбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Нимбурк и Динамо Сассари, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Баскетбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
30
Главное 
 
 Удалить

Комментариев нет