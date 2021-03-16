Баскет Сарагоса
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22:00
16.03.21
Pabellon Principe Felipe
Нимбурк
Лига чемпионов ФИБА • Группа L
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Баскет Сарагоса - Нимбурк

Баскетбол, Лига чемпионов ФИБА. Следите за матчем Баскет Сарагоса – Нимбурк на Eurosport.ru! 16 марта 2021 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Баскет Сарагоса и Нимбурк и как они играли друг с другом раньше. Баскетбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Баскет Сарагоса и Нимбурк, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Баскетбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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