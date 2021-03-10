Главный тренер итальянского «Динамо Сассари» Джанмарко Поцекко остался недовольным судейством матчем его команды против чешского «Нимбурка» в Лиге чемпионов. По мнению специалиста, несправедливо, что его команда проиграла, ведь она очень долго добиралась на игру.

«Это просто нечестно! Мы потратили 25 часов, чтобы приехать сюда на матч! Это нечестно!» – кипел Поцекко. Тренер не ответил на вопросы по игре и попросил центрового Миро Билана поскорее закончить пресс-конференцию.

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Помимо этого, выяснилось, что во время матча раздевалку «Динамо» почистил грабитель и забрал все деньги, оставленные игроками.

«Отличная организация и гостеприимство в Нимбурке. Во время матча кто-то проник в нашу раздевалку и открыл все наши сумки и куртки и украл все деньги. Самое интересное то, что это произошло при всех этих правилах по коронавирусу», – написал в твиттере Миро Билан.

Матч завершился поражением «Динамо Сассари» со счетом 89:90.

Итальянский клуб уступил в 2 матчах из 2 на групповом этапе, «Нимбурк» выиграл 2 первые встречи.

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