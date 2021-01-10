Гравлин - Шалон-Реймс

Баскетбол, Кубок Франции. Следите за матчем Гравлин – Шалон-Реймс на Eurosport.ru! 10 января 2021 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Гравлин и Шалон-Реймс и как они играли друг с другом раньше. Баскетбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Гравлин и Шалон-Реймс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Баскетбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

