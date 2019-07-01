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18:30
01.07.19
Евробаскет (ж) • 1/8 финала
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Перед матчем

Онлайн
A2 - B3
Евробаскет (ж) - 1 июля 2019

Баскетбол, Евробаскет (ж). Следите за матчем – на Eurosport.ru! 1 июля 2019 года в 18:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу и и как они играли друг с другом раньше. Баскетбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются и , а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Баскетбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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