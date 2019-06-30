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Украина (ж) - Великобритания (ж)

Евробаскет (ж) - 30 июня 2019

Баскетбол, Евробаскет (ж). Следите за матчем Украина (ж) – Великобритания (ж) на Eurosport.ru! 30 июня 2019 года в 13:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Украина (ж) и Великобритания (ж) и как они играли друг с другом раньше. Баскетбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Украина (ж) и Великобритания (ж), а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Баскетбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

