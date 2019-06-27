Великобритания (ж)
-
18:30
27.06.19
Латвия (ж)
Евробаскет (ж) • Группа А
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Великобритания (ж) - Латвия (ж)
Евробаскет (ж) - 27 июня 2019

Баскетбол, Евробаскет (ж). Следите за матчем Великобритания (ж) – Латвия (ж) на Eurosport.ru! 27 июня 2019 года в 18:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Великобритания (ж) и Латвия (ж) и как они играли друг с другом раньше. Баскетбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Великобритания (ж) и Латвия (ж), а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Баскетбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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