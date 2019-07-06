Женская сборная России по баскетболу проиграла в матче за 5-8 места шведкам и лишилась шанса сыграть квалификационные матчи за попадание на Олимпиаду в Токио.

Первая половина встречи закончилась со счетом 36:37, Россия вела за 2:14 до конца матча с разницей в одно очко, но в итоге уступила – 52:57.

В четвертьфинале Евробаскета Россия уступила Испании.

Олимпийская квалификация пройдет в мае-июне 2020 года. В ней от Европы точно сыграют сборные Сербии, Испании, Франции, Великобритании и Бельгии.

«Зенит» получил уайлд-кард для участия в Евролиге-2019/20

Качай приложение Eurosport для iOS или Android