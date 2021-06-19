Бывшая баскетболистка сборной Беларуси Екатерина Снытина раскритиковала Александра Лукашенко, который занимает пост президента республики.

«Если я вернусь в Беларусь, то почти уверена, что меня арестуют. Иногда говорят, что спорт вне политики. Но это неправда – спорт и есть политика. Мы не просто граждане своей страны, мы ее представители. И когда вы видите кровь на улицах вашей родины, то нужно крепко призадуматься, какую версию страны вы хотите представлять.

Однажды мы выиграли матч у сборной России. Как раз тогда Лукашенко встречался с Путиным. А потом мы узнали, что он прервал встречу и сказал Путину: «Мои девочки победили твоих». Он действительно нами гордился, мы были его малышками. Вот как нас называли: малышки Лукашенко.

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До акций протеста я вообще не интересовалась политикой, не знала имени ни одного политика кроме Лукашенко. Никогда в жизни не голосовала. Но когда увидела первые фотографии крови на улицах Минска, что-то во мне перевернулось», – сказала Снытина в интервью голландскому De Volkskrant

35-летняя баскетболистка в марте 2021 года объявила о завершении карьеры в сборной Беларуси.

Последние шесть сезонов Снытина выступает в Турции. В De Volkskrant уточнили, что интервью она давала из Вильнюса.

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