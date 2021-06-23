Женская сборная России проиграла команде Бельгии в четвертьфинале чемпионата Европы со счетом 83:85 (20:21, 17:22, 21:20, 25:22).

Наилучшую результативность в матче продемонстрировала Эмма Меессеман – 33 очка, 11 подборов, 4 передачи. У России лучшей стала Мария Вадеева, у нее 30 очков 7 подборов и 5 ассистов.

В групповом этапе Россия стала второй, пропустив вперед Францию. В 1/8 финала российская сборная одолела Словению (93:75).

Бельгия в полуфинале встретится с победителем матча Сербия – Испания.

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