Сборной России по баскетболу победила команду Северной Македонии в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы-2022. Матч завершился со счетом 94:77 (26:21, 25:12, 21:21, 22:23).

В составе сборной России самым результативным оказался Джоэль Боломбой, который набрал 19 очков. У Северной Македонии 18 баллов набросал Войдана Стояновски.

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20/09/2017 В 13:33

Сборная России одержала три победы в пяти матчах группы и обеспечила себе место не ниже третьего в таблице квартета. Оно дает право выступить в финальном турнире Евробаскета-2022.

  • Евробаскет пройдет с 1 по 18 сентября в четырех странах: в Германии, Грузии, Чехии и Италии.
  • Финальный раунд состоится Берлине.

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