Сборной России по баскетболу победила команду Северной Македонии в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы-2022. Матч завершился со счетом 94:77 (26:21, 25:12, 21:21, 22:23).

В составе сборной России самым результативным оказался Джоэль Боломбой, который набрал 19 очков. У Северной Македонии 18 баллов набросал Войдана Стояновски.

Сборная России одержала три победы в пяти матчах группы и обеспечила себе место не ниже третьего в таблице квартета. Оно дает право выступить в финальном турнире Евробаскета-2022.