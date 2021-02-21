Сборная России по баскетболу победила Эстонию в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2022. В заключительном матче отбора русская команда в Перми уверенно выиграла со счетом 75:52.

Самым результативным в сборной Сергея Базаревича стал Евгений Бабурин. Он набрал 14 очков и собрал пять подборов. У Андрея Воронцевича 13 очков (5 из 10 с игры), семь подборов и четыре передачи. Михаил Кулагин настрелял 12 очков и три из шести с игры.

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В составе национальной команды дебютировали форварды Антон Астапкович из «Нижнего Новгорода», Антон Квитковских из «Автодора» и Павел Савков из испанского «Ираурги». Тренерский штаб отпустил из расположения сборной двух баскетболистов ЦСКА Семена Антонова и Джоэля Боломбоя. Они уже присоединились к московскому клубу.

Россия еще в первой встрече против Северной Македонии обеспечила себе место на Евробаскете. Эстония с македонцами поборются за последний слот на континентальном чемпионате. В понедельник, 22 февраля, они встретятся в очном матче в Перми, победитель поедет на турнир сильнейших сборных Европы.

Евробаскет-2022 пройдет в четырех странах – Чехии, Грузии, Италии и Германии.

В нем примут участие 24 сборные, турнир состоится с 1 по 18 сентября следующего года.

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