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Летувос Ритас - Бавария Мюнхен
Еврокубок - 7 февраля 2018
Баскетбол, Еврокубок. Следите за матчем Летувос Ритас – Бавария Мюнхен на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 20:00 7 февраля 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Летувос Ритас – Бавария Мюнхен? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Баскетбол.
Сегодня сражаются Летувос Ритас и Бавария Мюнхен, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Баскетбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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