УНИКС
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20:00
07.02.18
Баскет-холл Казань
Лимож
Еврокубок • Группа H
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УНИКС - Лимож
Еврокубок - 7 февраля 2018

Баскетбол, Еврокубок. Следите за матчем УНИКС – Лимож на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 20:00 7 февраля 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


Вы уже проголосовали за победителя в матче УНИКС – Лимож? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Баскетбол.
Сегодня сражаются УНИКС и Лимож, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Баскетбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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