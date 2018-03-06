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Бавария Мюнхен - УНИКС

Еврокубок - 6 марта 2018

Баскетбол, Еврокубок. Следите за матчем Бавария Мюнхен – УНИКС на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:30 6 марта 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.





Вы уже проголосовали за победителя в матче Бавария Мюнхен – УНИКС? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Баскетбол.

Сегодня сражаются Бавария Мюнхен и УНИКС, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Баскетбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

