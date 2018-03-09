Зенит (Санкт-Петербург)
-
18:00
09.03.18
Yubileyny Sports Palace
Реджо Эмилия
Еврокубок • 1/4 финала
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Зенит (Санкт-Петербург) - Реджо Эмилия
Еврокубок - 9 марта 2018

Баскетбол, Еврокубок. Следите за матчем Зенит (Санкт-Петербург) – Реджо Эмилия на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:00 9 марта 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


Вы уже проголосовали за победителя в матче Зенит (Санкт-Петербург) – Реджо Эмилия? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Баскетбол.
Сегодня сражаются Зенит (Санкт-Петербург) и Реджо Эмилия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Баскетбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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