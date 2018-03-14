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Реджо Эмилия - Зенит (Санкт-Петербург)

Еврокубок - 14 марта 2018

Баскетбол, Еврокубок. Следите за матчем Реджо Эмилия – Зенит (Санкт-Петербург) на Eurosport.ru! 14 марта 2018 года в 22:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Реджо Эмилия и Зенит (Санкт-Петербург) и как они играли друг с другом раньше. Баскетбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Реджо Эмилия и Зенит (Санкт-Петербург), а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Баскетбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

