Реджо Эмилия
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22:30
14.03.18
PalaBigi
Зенит (Санкт-Петербург)
Еврокубок • 1/4 финала
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Реджо Эмилия - Зенит (Санкт-Петербург)
Еврокубок - 14 марта 2018

Баскетбол, Еврокубок. Следите за матчем Реджо Эмилия – Зенит (Санкт-Петербург) на Eurosport.ru! 14 марта 2018 года в 22:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Реджо Эмилия и Зенит (Санкт-Петербург) и как они играли друг с другом раньше. Баскетбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Реджо Эмилия и Зенит (Санкт-Петербург), а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Баскетбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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