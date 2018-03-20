Локомотив-Кубань
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19:30
20.03.18
Баскет-Холл Краснодар
Реджо Эмилия
Еврокубок • Полуфинал
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Локомотив-Кубань - Реджо Эмилия
Еврокубок - 20 марта 2018

Баскетбол, Еврокубок. Следите за матчем Локомотив-Кубань – Реджо Эмилия на Eurosport.ru! 20 марта 2018 года в 19:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Локомотив-Кубань и Реджо Эмилия и как они играли друг с другом раньше. Баскетбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Локомотив-Кубань и Реджо Эмилия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Баскетбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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