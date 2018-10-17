Онлайн

Тренто - Зенит (Санкт-Петербург)

Еврокубок - 17 октября 2018

Баскетбол, Еврокубок. Следите за матчем Тренто – Зенит (Санкт-Петербург) на Eurosport.ru! 17 октября 2018 года в 21:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Тренто и Зенит (Санкт-Петербург) и как они играли друг с другом раньше. Баскетбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Тренто и Зенит (Санкт-Петербург), а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Баскетбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

