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Зенит (Санкт-Петербург) - КК Партизан

Еврокубок - 14 ноября 2018

Баскетбол, Еврокубок. Следите за матчем Зенит (Санкт-Петербург) – КК Партизан на Eurosport.ru! 14 ноября 2018 года в 20:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Зенит (Санкт-Петербург) и КК Партизан и как они играли друг с другом раньше. Баскетбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Зенит (Санкт-Петербург) и КК Партизан, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Баскетбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

