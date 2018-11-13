Тренто
-
22:30
13.11.18
BLM Group Arena
Лион-Вийёрбан
Еврокубок • Группа С
Календарь
Перед матчем

Онлайн
Тренто - Лион-Вийёрбан
Еврокубок - 13 ноября 2018

Баскетбол, Еврокубок. Следите за матчем Тренто – Лион-Вийёрбан на Eurosport.ru! 13 ноября 2018 года в 22:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Тренто и Лион-Вийёрбан и как они играли друг с другом раньше. Баскетбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Тренто и Лион-Вийёрбан, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Баскетбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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