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Лимож - Локомотив-Кубань

Еврокубок - 14 ноября 2018

Баскетбол, Еврокубок. Следите за матчем Лимож – Локомотив-Кубань на Eurosport.ru! 14 ноября 2018 года в 22:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Лимож и Локомотив-Кубань и как они играли друг с другом раньше. Баскетбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Лимож и Локомотив-Кубань, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Баскетбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

