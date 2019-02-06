Поделиться
Перед матчем
Онлайн
Валенсия Баскет - Лимож
Еврокубок - 6 февраля 2019
Баскетбол, Еврокубок. Следите за матчем Валенсия Баскет – Лимож на Eurosport.ru! 6 февраля 2019 года в 22:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Валенсия Баскет и Лимож и как они играли друг с другом раньше. Баскетбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Валенсия Баскет и Лимож, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Баскетбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
Главное
Удалить
Комментариев нет