Црвена Звезда
-
20:45
05.02.19
Kombank Arena
Уникаха Малага
Еврокубок • Группа G
Календарь
Перед матчем

Онлайн
Црвена Звезда - Уникаха Малага
Еврокубок - 5 февраля 2019

Баскетбол, Еврокубок. Следите за матчем Црвена Звезда – Уникаха Малага на Eurosport.ru! 5 февраля 2019 года в 20:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Црвена Звезда и Уникаха Малага и как они играли друг с другом раньше. Баскетбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Црвена Звезда и Уникаха Малага, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Баскетбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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