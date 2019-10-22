Партизан
-
21:00
22.10.19
Aleksandar Nikolic Hall
Локомотив-Кубань
Еврокубок • Группа В
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Онлайн
Партизан - Локомотив-Кубань
Еврокубок - 22 октября 2019

Баскетбол, Еврокубок. Следите за матчем Партизан – Локомотив-Кубань на Eurosport.ru! 22 октября 2019 года в 21:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Партизан и Локомотив-Кубань и как они играли друг с другом раньше. Баскетбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Партизан и Локомотив-Кубань, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Баскетбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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