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Партизан - Ритас

Еврокубок - 20 ноября 2019

Баскетбол, Еврокубок. Следите за матчем Партизан – Ритас на Eurosport.ru! 20 ноября 2019 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Партизан и Ритас и как они играли друг с другом раньше. Баскетбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Партизан и Ритас, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Баскетбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

