Монако Баскет
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21:45
13.11.19
Salle Gaston Médecin
Promitheas Patras
Еврокубок • Группа А
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Онлайн
Монако Баскет - Promitheas Patras
Еврокубок - 13 ноября 2019

Баскетбол, Еврокубок. Следите за матчем Монако Баскет – Promitheas Patras на Eurosport.ru! 13 ноября 2019 года в 21:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Монако Баскет и Promitheas Patras и как они играли друг с другом раньше. Баскетбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Монако Баскет и Promitheas Patras, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Баскетбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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