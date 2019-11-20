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Promitheas Patras - Ульм

Еврокубок - 20 ноября 2019

Баскетбол, Еврокубок. Следите за матчем Promitheas Patras – Ульм на Eurosport.ru! 20 ноября 2019 года в 20:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Promitheas Patras и Ульм и как они играли друг с другом раньше. Баскетбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Promitheas Patras и Ульм, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Баскетбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

