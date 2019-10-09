Галатасарай
-
19:30
09.10.19
Abdi Ipekçi Sports Hall
ЭВЭ Баскетс Ольденбург
Еврокубок • Группа D
Календарь
Перед матчем

Онлайн
Галатасарай - ЭВЭ Баскетс Ольденбург
Еврокубок - 9 октября 2019

Баскетбол, Еврокубок. Следите за матчем Галатасарай – ЭВЭ Баскетс Ольденбург на Eurosport.ru! 9 октября 2019 года в 19:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Галатасарай и ЭВЭ Баскетс Ольденбург и как они играли друг с другом раньше. Баскетбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Галатасарай и ЭВЭ Баскетс Ольденбург, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Баскетбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
30
Главное 
 
 Удалить

Комментариев нет

Комментарии 0