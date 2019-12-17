Акила Баскет Тренто
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22:45
17.12.19
BLM Group Arena
Уникаха Малага
Еврокубок • Группа D
Календарь
Перед матчем

Онлайн
Акила Баскет Тренто - Уникаха Малага
Еврокубок - 17 декабря 2019

Баскетбол, Еврокубок. Следите за матчем Акила Баскет Тренто – Уникаха Малага на Eurosport.ru! 17 декабря 2019 года в 22:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Акила Баскет Тренто и Уникаха Малага и как они играли друг с другом раньше. Баскетбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Акила Баскет Тренто и Уникаха Малага, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Баскетбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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