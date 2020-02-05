Рейер Венеция
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22:15
05.02.20
Palasport Taliercio
ЭВЭ Баскетс Ольденбург
Еврокубок • Группа F
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Рейер Венеция - ЭВЭ Баскетс Ольденбург
Еврокубок - 5 февраля 2020

Баскетбол, Еврокубок. Следите за матчем Рейер Венеция – ЭВЭ Баскетс Ольденбург на Eurosport.ru! 5 февраля 2020 года в 22:15 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Рейер Венеция и ЭВЭ Баскетс Ольденбург и как они играли друг с другом раньше. Баскетбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Рейер Венеция и ЭВЭ Баскетс Ольденбург, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Баскетбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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