УНИКС
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19:30
22.01.20
Баскет-холл Казань
Галатасарай
Еврокубок • Группа G
Календарь
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Онлайн
УНИКС - Галатасарай
Еврокубок - 22 января 2020

Баскетбол, Еврокубок. Следите за матчем УНИКС – Галатасарай на Eurosport.ru! 22 января 2020 года в 19:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу УНИКС и Галатасарай и как они играли друг с другом раньше. Баскетбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются УНИКС и Галатасарай, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Баскетбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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