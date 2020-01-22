Ховентуд
-
22:45
22.01.20
Palau Municipal Olympic
Тофаш
Еврокубок • Группа H
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Онлайн
Ховентуд - Тофаш
Еврокубок - 22 января 2020

Баскетбол, Еврокубок. Следите за матчем Ховентуд – Тофаш на Eurosport.ru! 22 января 2020 года в 22:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ховентуд и Тофаш и как они играли друг с другом раньше. Баскетбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Ховентуд и Тофаш, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Баскетбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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