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Ховентуд - Партизан

Еврокубок - 30 сентября 2020

Баскетбол, Еврокубок. Следите за матчем Ховентуд – Партизан на Eurosport.ru! 30 сентября 2020 года в 21:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ховентуд и Партизан и как они играли друг с другом раньше. Баскетбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Ховентуд и Партизан, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Баскетбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

