Уникаха Малага
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21:45
21.10.20
Palacio de Deportes José María Martín Carpena
Брешиа
Еврокубок • Группа В
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Перед матчем

Онлайн
Уникаха Малага - Брешиа
Еврокубок - 21 октября 2020

Баскетбол, Еврокубок. Следите за матчем Уникаха Малага – Брешиа на Eurosport.ru! 21 октября 2020 года в 21:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Уникаха Малага и Брешиа и как они играли друг с другом раньше. Баскетбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Уникаха Малага и Брешиа, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Баскетбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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