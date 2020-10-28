Ульм - Уникаха Малага

Баскетбол, Еврокубок. Следите за матчем Ульм – Уникаха Малага на Eurosport.ru! 28 октября 2020 года в 21:15 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ульм и Уникаха Малага и как они играли друг с другом раньше. Баскетбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Ульм и Уникаха Малага, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Баскетбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

