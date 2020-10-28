Морнар Бар
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21:00
28.10.20
Topolica Sport Hall
Будучност
Еврокубок • Группа В
Календарь
Перед матчем

Морнар Бар - Будучност

Баскетбол, Еврокубок. Следите за матчем Морнар Бар – Будучност на Eurosport.ru! 28 октября 2020 года в 21:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Морнар Бар и Будучност и как они играли друг с другом раньше. Баскетбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Морнар Бар и Будучност, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Баскетбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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