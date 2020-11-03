Морнар Бар
-
20:45
03.11.20
Topolica Sport Hall
Ульм
Еврокубок • Группа В
Календарь
Перед матчем

Морнар Бар - Ульм

Баскетбол, Еврокубок. Следите за матчем Морнар Бар – Ульм на Eurosport.ru! 3 ноября 2020 года в 20:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Морнар Бар и Ульм и как они играли друг с другом раньше. Баскетбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Морнар Бар и Ульм, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Баскетбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
30
Главное 
 
 Удалить

Комментариев нет