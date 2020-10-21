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Локомотив-Кубань - Андорра

Еврокубок - 21 октября 2020

Баскетбол, Еврокубок. Следите за матчем Локомотив-Кубань – Андорра на Eurosport.ru! 21 октября 2020 года в 19:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Локомотив-Кубань и Андорра и как они играли друг с другом раньше. Баскетбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Локомотив-Кубань и Андорра, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Баскетбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

