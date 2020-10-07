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Cedevita Olimpija Ljubljana - Бурсаспор

Еврокубок - 7 октября 2020

Баскетбол, Еврокубок. Следите за матчем Cedevita Olimpija Ljubljana – Бурсаспор на Eurosport.ru! 7 октября 2020 года в 19:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Cedevita Olimpija Ljubljana и Бурсаспор и как они играли друг с другом раньше. Баскетбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Cedevita Olimpija Ljubljana и Бурсаспор, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Баскетбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

