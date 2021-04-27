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Перед матчем
Монако Баскет - УНИКС
Баскетбол, Еврокубок. Следите за матчем Монако Баскет – УНИКС на Eurosport.ru! 27 апреля 2021 года в 19:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Монако Баскет и УНИКС и как они играли друг с другом раньше. Баскетбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Монако Баскет и УНИКС, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Баскетбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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