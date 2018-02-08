Валенсия Баскет
-
22:30
08.02.18
Pabellón Fuente de San Luis
ЦСКА (Москва)
Евролига • Тур 22
Календарь
Перед матчем

Онлайн
Валенсия Баскет - ЦСКА (Москва)
Евролига - 8 февраля 2018

Баскетбол, Евролига. Следите за матчем Валенсия Баскет – ЦСКА (Москва) на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:30 8 февраля 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


Вы уже проголосовали за победителя в матче Валенсия Баскет – ЦСКА (Москва)? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Баскетбол.
Сегодня сражаются Валенсия Баскет и ЦСКА (Москва), а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Баскетбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
30
Главное 
 
 Удалить

Комментариев нет

Комментарии 0