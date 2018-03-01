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Баскония - БК Химки

Евролига - 1 марта 2018

Баскетбол, Евролига. Следите за матчем Баскония – БК Химки на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 23:00 1 марта 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.





Вы уже проголосовали за победителя в матче Баскония – БК Химки? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Баскетбол.

Сегодня сражаются Баскония и БК Химки, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Баскетбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

