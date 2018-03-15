Црвена Звезда
-
20:45
15.03.18
Kombank Arena
Валенсия Баскет
Евролига • Тур 26
Календарь
Перед матчем

Онлайн
Црвена Звезда - Валенсия Баскет
Евролига - 15 марта 2018

Баскетбол, Евролига. Следите за матчем Црвена Звезда – Валенсия Баскет на Eurosport.ru! 15 марта 2018 года в 20:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Црвена Звезда и Валенсия Баскет и как они играли друг с другом раньше. Баскетбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Црвена Звезда и Валенсия Баскет, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Баскетбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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