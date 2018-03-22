Олимпия Милан
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22:45
22.03.18
Mediolanum Forum
Валенсия Баскет
Евролига • Тур 28
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Олимпия Милан - Валенсия Баскет
Евролига - 22 марта 2018

Баскетбол, Евролига. Следите за матчем Олимпия Милан – Валенсия Баскет на Eurosport.ru! 22 марта 2018 года в 22:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Олимпия Милан и Валенсия Баскет и как они играли друг с другом раньше. Баскетбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Олимпия Милан и Валенсия Баскет, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Баскетбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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