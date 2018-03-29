Баскония
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22:00
29.03.18
Fernando Buesa Arena
Маккаби Тель-Авив
Евролига • Тур 29
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Баскония - Маккаби Тель-Авив
Евролига - 29 марта 2018

Баскетбол, Евролига. Следите за матчем Баскония – Маккаби Тель-Авив на Eurosport.ru! 29 марта 2018 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Баскония и Маккаби Тель-Авив и как они играли друг с другом раньше. Баскетбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Баскония и Маккаби Тель-Авив, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Баскетбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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